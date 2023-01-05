Бенедикта XVI похоронили в крипте в соборе Св. Петра

Тело почётного папы Бенедикта XVI, скончавшегося 31 декабря на 1996-м году жизни, покоится в крипте под алтарной частью собора Святого Петра. Этот склеп до 2011 года был усыпальницей его предшественника папы Иоанна Павла II.

По традиции Бенедикт XVI лежит в тройном гробу: один сделан из кипарисового дерева, другой, запечатанный - из цинка, а третий - из лакированного вяза. Такое погребение предусмотрено лишь для избранных.

Около 50 000 верующих и небольшая группа глав государств и правительств прощались с почётным папой на площади Святого Петра в Ватикане. Папа Франциск, прибывший на похороны в инвалидной коляске, воздал должное своему предшественнику и сказал о нём добрые слова.

Так заканчивается странный период, когда в Ватикане жили вместе два понтифика, которые были такими разными: почётный папа Бенедикт XVI, ушедший в отставку в 2013 году, был блестящим теологом, но вызывал разногласия из-за своей стойкой защиты консервативной доктрины, в то время как папа Франциск более склонен к компромиссам.

Во время трехдневного бдения, когда верующие могли проститься с покойным, в Ватикан поступило более 200 000 соболезнований.