Париж: марш в память о застрелянных 10 лет назад курдских активистках

Париж: марш в память о застрелянных 10 лет назад курдских активисткахКомментарии
Молчаливый марш в память о погибших десять лет назад в Париже активистках курдской рабочей партии прошел в среду у Демократического центра Курдистана.
Сакине Джансыз , Фидан Доган и одна из основательниц КРП Лейла Сайлемез были убиты выстрелами в голову в здании Центра информации Курдистана, расположенного в 10-м округе Парижа.
Гражданская панихида прошла на фоне траура курдской общины по убитым в Париже 23 декабря. Преступление было совершено на почве расизма. 69-летний подозреваемый открыто заявил об этом при задержании.
Что же касается тройного убийства 2013 года, следствие установило причастность турецких спецслужб, однако имена виновных так и не были озвучены. Один из подозреваемых был арестован, но умер в тюрьме в 2016 году, не дождавшись суда.