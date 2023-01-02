English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Великобритания

Великобритания фиксирует новые миграционные рекорды

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Корабль береговой охраны Великобритании в порту Дувра с мигрантами, спасёнными в Ла-Манше
Корабль береговой охраны Великобритании в порту Дувра с мигрантами, спасёнными в Ла-Манше   -   Авторское право  AP Photo/Matt Dunham

Власти Великобритании зарегистрировали значительный рост числа мигрантов, прибывших в страну через Ла-Манш. В 2022 г. пролив пересекли более 45 тысяч человек. Это более чем в полтора раза превышает показатели позапрошлого года, которые уже тогда были рекордными.

Одновременно правительство фиксирует рост числа прошений на получение статуса беженца – окончательных данных ещё нет, но уже к сентябрю было зарегистрировано больше досье, чем за весь 2021-й. Большинство заявителей прибыли из Албании, Ирана и Ирака.