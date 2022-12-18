Итальянский порт Ливорно принимает более 130 мигрантов с судов НКО

Итальянский порт Ливорно принял около 70 мигрантов, находившихся на борту судна общественной организации Emergency. Это выходцы из Сомали, Египта и стран Западной Африки. Среди них – более 20 несовершеннолетних старше 13, несколько малолетних детей и пять беременных женщин. По словам активистов, этих людей спасли в Средиземном море. Через другую общественную организацию, занимающуюся сбором сообщений о происшествия на воде, мигранты сообщили, что терпят бедствие на перегруженном деревянном катере.

В тот же тосканский порт Ливорно должны привезти ещё более 60 человек, которых в Средиземном море подобрало судно Sea Eye 4. По данным экипажа, у некоторых из них – химические ожоги из-за пролитого бензина. Среди мигрантов на борту есть люди с давними травмами, которые могли быть получены по пути в Европу, – сообщают активисты. По их словам, никто из пассажиров не находится в угрожающем для жизни состоянии.