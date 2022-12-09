Раскрыта сеть по организации незаконного транзита мигрантов в ЕС

Европол раскрыл преступную сеть, которая занималась переправкой мигрантов в ЕС через белорусскую границу.В операции участвовали силовые ведомства Польши, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Как сообщает Польская пограничная служба, под стражей находятся 23 человека, среди них предполагаемый организатор незаконной миграции – 51-летний владелец фирмы такси из Польши. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ситуация прокомментировала пресс-секретарь ведомства Анна Михальская: "Всего в этом году пограничная служба уже задержала 39 человек. Все они действовали на разных уровнях, занимали разное положение в иерархии этой преступной группы. Так что её участники не обязательно были знакомы друг с другом".

По информации польских властей, в качестве перевалочного пункта организация использовала Турцию. Оттуда мигранты – в основном иракцы – летели в Москву по туристическим визам, а затем попадали на границу Беларуси и ЕС. Сообщается, что пунктом назначения была Германия.

За свои услуги контрабандисты требовали от 3 до 15 тысяч евро с человека. Общий доход группы может составлять не менее 16 миллионов евро.