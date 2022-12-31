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Бразилия

Жаир Болсонару не стал дожидаться передачи власти и улетел в США

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 Антон Хмельнов
Жаир Болсонару пообещал соблюдать конституцию, но формально не признал поражения на выборах
Жаир Болсонару пообещал соблюдать конституцию, но формально не признал поражения на выборах   -   Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Програвший на выборах президент Бразилии Жаир Болсонару вылетел в США правительственным рейсом за день до истечения срока своих полномочий.

Глава государства не будет присутствовать на церемонии инаугурации своего преемника Луиса Инасио Лулы да Силвы, в ходе которой, согласно конституционной практике Бразилии, происходит передача президентских регалий.

Это первый случай с 1988 года, когда уходящий президент не будет находиться в стране в момент передачи власти.

Ранее сообщалось, что Болсонару планирует остановиться на пару месяцев в принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу курортной резиденции Мар-а-Лаго.