Болсонару выступил с речью в Майами

Сотни бразильцев, живущих во Флориде, собрались в отеле Трампа в Майами, чтобы послушать выступление своего бывшего президента Жаира Болсонару на мероприятии, организованном американской консервативной группой.

Болсонару не сообщил, как долго он планирует продлить свое пребывание в США, куда уехал после поражения на президентских выборах. На инаугурации нового главы государства Лулы да Силвы он не присутствовал.

В Бразилии власти расследуют роль экс-президента в атаке его сторонников на федеральные учреждения в начале января. Болсонару свою причастность к этому отрицает.