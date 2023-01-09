В воскресенье сторонники националистически настроенного экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания парламента и правительства с конкретной задачей: отменить результаты выборов, которые в начале января 2023 года привели к власти (причём уже не в первый раз) лидера левого политического фланга Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Бразильские демонстранты разгромили офисы политиков и административные здания, размахивая при этом бразильским флагом с девизом "ordem e progresso" - "порядок и прогресс". Попытка отменить мирную передачу власти не удалась.

Новость о воскресном бунте, ставшем крупнейшим нападением на бразильскую демократию за последние десятилетия, произвела впечатление на весь мир. Но больше всего наблюдателей озаботила аналогия с похожим уличным бунтом в США ровно за два года до этого, когда сторонники экс-президента-республиканца Дональда Трампа 6 января ворвались в вашингтонский Капитолий в попытке помешать избранному президенту Джо Байдену вступить в должность.

Схожее время событий заставило комментаторов и аналитиков провести сравнение между этими двумя событиями. Тем не менее так ли уж похожи эти два протеста, как это кажется на первый взгляд?

Что общего у бунтов в США и в Бразилии?

Может показаться, что оба инцидента чрезвычайно похожи. Сюжетная линия, которую они разделяют, следует одним и тем же этапам: в обоих случаях ультраправый президент с особым пристрастием к Твиттеру оспаривает своё поражение на демократических выборах, распространяя ложные теории заговора среди своих ярых сторонников.

На следующее утро - или, в случае США, накануне - инаугурации преемника, протестные настроения в конце концов перерастают в уличные беспорядки, и злость демонстрантов выражена в погроме зданий, которые знакомы всем как основа демократической системы в обеих странах.

Протестующие внутри здания Капитолия в Вашингтоне (6 января 2021 года) Manuel Balce Ceneta/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Разбитые окна, поврежденные произведения искусства и исторические здания, а в случае Бразилии - даже оригинал конституции страны 1988 года, - дело рук демонстрантов, которые размахивают флагом своей страны, звёздно-полосатым или сине-желто-зелёным символом "порядка и прогресса".

В основе обоих бунтов - схожая националистическая идеология и определенная история сопротивления демократической передаче власти.

"Жалкая попытка переворота со стороны Больсонару", - так охарактеризовал воскресные события аргентинский историк Федерико Финхельштейн, специалист по истории фашистских режимов.

Как следствие, и Байден, и Лула да Сильва яростно осудили демонстрантов, назвав их экстремистами и угрозой безопасности для страны. Бразильский лидер однако пошел ещё дальше, назвав их "фашистами" - слово, которое американские лидеры обычно не решаются использовать.

В конечном итоге оба события привели к тому, что изгнанный лидер каждой страны странным образом оказался в одном и том же месте - во Флориде. В то время как Трамп нашел убежище в своей огромной резиденции Мар-а-Лаго, судьба Болсонару выглядит несколько менее гламурной: экс-президент был якобы замечен за поеданием куриных крылышек в одном из заведений KFC в Орландо.

В чём основные различия этих двух случаев

Тем не менее, несмотря на то, что сравнения между Бразилией и антидемократическими беспорядками в США могут быть уместны, ключевые различия все же остаются.

Прежде всего, стоит еще раз подчеркнуть, что эти два восстания произошли в разное время. Штурм Капитолия произошел за две недели до инаугурации Байдена, в то время как восстание в Бразилии произошло через неделю после вступления Лулы да Сильвы в должность. Первое восстание представляло собой попытку помешать передаче власти, второе было направлено на ее отмену постфактум.

Гнев бунтовщиков в Бразилии был направлен ключевой объект власти - президентский дворец. Белый дом, где Трамп все еще официально проживал 6 января 2021 года, остался нетронутым.

Но, возможно, самое большое различие остается в разительно отличающихся социально-политических контекстах, которые окружают эти события.

В США, стране, где демократия не пережила серьезных потрясений за последнее сто лет, 6 января запечатлелось в общественной памяти как особенно мрачный инцидент, который часто становится источником напряженных дебатов в СМИ и научных кругах.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с полицией (8 января 2023 г.) Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Бразилия, с другой стороны, имеет более бурные отношения с демократией, которая сама по себе гораздо моложе американской и была официально восстановлена лишь в 1985 году, после более чем 20 лет военной диктатуры. Век, который она оставила после себя, отмечен революциями, переворотами и восстаниями, а её история отличается большей политической нестабильностью, чем история США.

Военные играли разительно разные роли в антидемократических восстаниях в обеих странах. Бывшие военнослужащие могли быть причастны к нападениям на вашингтонский Капитолий на стороне правоохранительных органов. В Бразилии же высокопоставленные военные выступили в поддержку Болсонару ещё до уличных беспорядков, хотя сами и не участвовали в воскресных бунтах.

"Я думаю, справедливо будет заметить, что часть бразильских военных поощряла то, что произошло, - пишет американский историк Рафаэль Йорис. - Но когда дошло до дела, вооруженные силы промолчали".

Такие различия между обеими странами, в свою очередь, могли привести к тому, что последствия обоих бунтов выглядят совершенно непохожими.

Система правосудия США заняла жесткую позицию в отношении своих собственных повстанцев, сотни из которых были осуждены. Вследствие этого бунтовщики и несогласные были осуждены большей частью американской прессы - хотя масштаб нападения на Капитолий 6 января остается более спорной темой среди консерваторов.

Лула да Сильва может пообещать такой же жёсткий подход, заявив прессе, что "все люди, которые это сделали, будут найдены и наказаны". Но поскольку в попытке переворота в Бразилии могут быть замешаны лица, занимающие высокое положение на политическом Олимпе, будут ли такие обещания действительно воплощены в жизнь, нам ещё предстоит увидеть.