Папа римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника папу Бенедикта XVI. По словам Франциска, бывший глава Католической церкви "очень болен".

Бенедикт XVI стал первым за 6 веков главой католической церкви, покинувшим высокий пост при жизни по состоянию здоровья. Бывший понтифик, которому сейчас 95 лет, возглавлял церковь с 2005 по 2013 годы.