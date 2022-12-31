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Ватикан

Мир отдаёт дань памяти почетного папы Бенедикта XVI

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 Euronews
Архив: папа Бенедикт XVI, 2006 год
Архив: папа Бенедикт XVI, 2006 год   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2006 The AP. All rights reserved.

Генеральный секретарь ООН, председатель Еврокомиссии, ведущие европейские лидеры и президент России выразили соболезнования в связи с кончиной почетного папы Римского на покое. Бенедикт XVI ушёл из жизни в субботу в монастыре на территории Ватикана, где жил после того, как в 2013 году отказался от папского престола. 

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II. Решение отказаться от папского престола восемь лет спустя, первое за 600 лет для Ватикана - Бенедикт XVI объяснил "нехваткой сил" в его 85 лет.

Похороны состоятся в четверг на следующей неделе, 5 января в 09:30 по местному времени на площади Святого Петра. Вести церемонию будет папа Франциск. Как мы уже говорили, с утра в понедельник тело почетного папы будет находиться в соборе Святого Петра, куда верующие смогут прийти для последней встречи с ним - чтобы помолиться, поприветствовать его и попрощаться с ним
Маттео Бруни
пресс-секретарь Ватикана

Мир теряет "ключевую фигуру" католической церкви - отреагировал в Твиттере на новость канцлер Германии. Олаф Шольц добавил, что Папа, Бенедикт XVI был "для многих особым лидером", "боевой личностью" и "умным теологом".

Премьер-министр Италии охарактеризовала его как "гиганта Веры и Разума", которого "История не забудет". Президент Франции высоко оценил усилия бывшего Папы, направленные на создание "братского мира". Премьер-министр Великобритании почтил память "великого богослова".

"Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей", - говорится в телеграмме, которую президент России направил папе Римскому Франциску.

Как только стало известно о кончине почётного папы, колокола на площади Святого Петра разразились печальным набатом.