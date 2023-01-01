Папа римский Франциск посетил рождественские декорации на площади Святого Петра. В обращении к верующим он воздал должное почётному Папе Бенедикту XVI за его доброту. Бенедикт скончался в канун Нового года, утром в субботу 31 декабря.

Во время новогодней проповеди Папа Франциск поблагодарил своего предшественника за "свидетельство веры и молитвы, особенно в последние годы его жизни на покое". Понтифик отслужит заупокойную молитву по Бенедикту XVI в следующий четверг.

Между тем, в средневековом баварском городе Регенсбурге прихожане отдают дань памяти Папе римскому Бенедикту XVI: здесь он преподавал теологию с 1969 по 1977 год. По всей Баварии на официальных зданиях были приспущены флаги.

Вспоминают прихожане церкви, где когда-то работал покойный Папа:

"Меня очень тронула его смерть, потому что в моих глазах он был поистине великим человеком, - говорит прихожанка Аннализа Нитш. - Я всегда восхищалась его знаниями и его аурой. Мы были в Риме в тот год, когда он стал Папой, - это воспоминания на всю жизнь!"

"Это был большой сюрприз, а также радость и гордость, когда новый Папа оказался из Баварии, где он много лет работал в Регенсбурге, - рассказывает Карлхайнц Деннер. - Мы были там на площади Бисмарка во время визита Папы в 2006 году, для нас это была большая радость".

В субботу в баварском городе Альтэттинг звучал звон колоколов трёх соборов в память об усопшем Папе Бенедикте XVI, а прихожане оставляли у собора зажженные свечи и розы. Альтэттинг - традиционное место католического и папского паломничества для поклонения статуе так называемой "чёрной мадонны".