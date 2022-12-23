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Стрельба в центре Парижа, есть погибшие

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 Euronews
Полицейское оцепление в 10-м округе Парижа, 23 декабря 2022 года.
Полицейское оцепление в 10-м округе Парижа, 23 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Lewis Joly

69-летний мужчина открыл огонь по прохожим в 10-м округе французской столицы, возле курдского культурного центра. Два человека погибли, четверо получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии – об этом заявила прокуратура.

Инцидент произошёл в пятницу около полудня. Начато расследование по факту "убийства", "умышленного убийства" и "совершения насилия при отягчающих обстоятельствах".

Оцеплены несколько улиц. Как сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции, подозреваемый задержан. Речь о гражданине Франции, он дважды проходил по уголовному делу о покушении на убийство в 2016 и 2021 годах.