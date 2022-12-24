Убийство курдов в Париже: демонстрация и новые беспорядки

Убийство курдов в Париже: демонстрация и новые беспорядкиКомментарии
Новые беспорядки в центре Парижа на следующий день после убийства трёх курдов. Сотни человек прошли от улицы д'Энгиен, где произошла стрельба, до Площади Республики, чтобы почтить память жертв, среди которых политическая активистка и курдский певец, получивший убежище во Франции.
В квартале Марэ, в нескольких метрах от площади, начались столкновения части демонстрантов с полицией. Сообщается о четырёх перевёрнутых машинах и поджогах мусорных баков.
"Нападавший уже попадал в поле зрения полиции, он вышел из тюрьмы 10 дней назад и был под надзором. Как у него в руках оказалось оружие и такое количество боеприпасов? Почему ему позволили разгуливать по Парижу и стрелять, причём именно в курдов?" – говорит участница акции.
При общении с прессой, многие манифестанты не скрывали своего гнева и требовали правосудия. В толпе были заметны флаги Рабочей партии Курдистана (РПК) и фотографии трёх активисток, убитых 10 лет назад в том же мультикультурном 10-м округе Парижа.
Курдские организации Франции связывают обе трагедии, их представители называют случившееся "терактом" и "политическом убийством".
На стихийном митинге в пятницу также высказывались обвинения в адрес Турции.
Тем не менее власти исключили версию теракта, в прокуратуре считают, что преступление было совершено на почве расизма – 69-летний подозреваемый открыто заявил об этом при задержании.
Его содержание под стражей было продлено.