Стрельба в Париже: гнев курдской общины

"Полиция нас не защищает", "нас убивают" – представители курдской диаспоры вышли на стихийный митинг в центре Парижа через несколько часов после того, как в ходе стрельбы возле курдского культурного центра погибли 3 человека.

В квартале вспыхнули столкновения между демонстрантами и стражами правопорядка, полицейские применили слезоточивый газ.

По информации агентства "Франс-пресс", беспорядки начались, когда на месте трагедии находился глава МВД Франции Жеральд Дарманен. 11 полицейских пострадали – пишет газета "Монд".

Ранее мэр 10-го округа столицы, Александра Кордебар, высказалась о том, что это "мультикультурный район", где обычно "царит мир", а также подтвердила, что именно курды стали мишенью атаки.

Предполагаемый преступник – 69-летний француз, который дважды проходил по уголовному делу по статье "покушение на убийство". Год назад он был заключён под стражу по обвинению в нападении на палаточный лагерь мигрантов, в результате которого 2 человека получили ножевые ранения. По словам прокурора Парижа, в рамках продолжающегося расследования, обвиняемый был выпущен из тюрьмы 12 декабря 2022 года. Суд наложил на него запрет на хранение и ношение оружия, а также контакты с пострадавшими, его также обязали пройти психиатрическое лечение.

По утверждению властей, "на данном этапе нет никаких доказательств того, что он связан с каким-либо экстремистским идеологическим движением".

В Курдском демократическом совете Франции (CDKF) назвали произошедшее "терактом". В организации призвали парижан выйти на акцию солидарности, которая должна пройти в субботу на Площади Республики.

Президент Эммануэль Макрон заявил о "чудовищном нападении против французских курдов в самом сердце Парижа". Глава государства высказал соболезнования близким погибших и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов "за мужество и самообладание".