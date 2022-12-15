English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Киев отразил российскую атаку дронов без ущерба для энергосектора

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Разрушенный в результате российской атаки дронов дом в Киеве
Разрушенный в результате российской атаки дронов дом в Киеве   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

В результате российской атаки дронов на Киев повреждено пять зданий.

По данным местных властей, удары наносились двумя волнами, и осколки от перехваченных беспилотников повредили одно административное здание и четыре жилых дома. Ни один из объектов энергетической инфраструктуры не пострадал.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Прежде всего, я хочу поблагодарить наших зенитчиков и воздушные силы за отражение очередной атаки иранских беспилотников сегодня утром. [...] Небо Киевской области защищает 96-я зенитно-ракетная бригада ВВС. Спасибо вам, ребята! В общей сложности было сбито 13 "Шахедов". Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни, за одно утро. [...] Мы постоянно укрепляем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И мы делаем все, чтобы получить более современные и более мощные системы для Украины.

Как сообщают американские СМИ, Вашингтон в скором времени объявит о поставках Киеву зенитных комплексов Patriot. В Белом доме эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

В Кремле заявили, что не получали предложений Киева о "рождественском перемирии".

Журналист:

— Рассматривают ли российские власти возможность рождественского или новогоднего перемирия, и готовы ли они откликнуться, если такое предложение поступит от Киева?

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке.

Ранее Вашингтон заявил, что не ожидает окончания войны до конца года или этой зимы, в том числе в связи с ожесточенными боями в Донбассе.

Как сообщается, российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, в то время как ВСУ отразили атаки на подступах к Сватово и Кременной в Луганской области.