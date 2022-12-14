Бахмут: враг у ворот города

Зажатый между группировками украинских и российских войск, Бахмут сейчас находится в эпицентре военных действий. Под ежедневными бомбардировками большая часть прифронтового города превратилась в руины. Украинские волонтёры ходят по домам, чтобы уговорить оставшихся жителей эвакуироваться в безопасные районы. Но слухи и дезинформация мешают их усилиям.

На вопрос, собирается ли он эвакуироваться, этот пожилой мужчина отвечает:

- Пока нет! Мне рассказали страшное. Сказали, что в Краматорск привозят, а как переночевали - бросают.

Волонтёр Ольга Данилова говорит:

- Я думаю, мы убедили этого дедушку эвакуироваться в понедельник. Он просто переживает, что ему некуда ехать. Я, по-моему, его уговорила. Я прямо на ящике написала номер телефона свой, и если что - они смогут связаться.

В битве за Бахмут ни одна из сторон, похоже, не намерена отступать. Но украинские волонтеры полны решимости спасти как можно больше жизней мирных жителей.

Среди волонтёров и пожарный Виктор Мироненко.

- Работаем на пределе своих сил и возможностей, — говорит он. - Но весь город мы не покидаем, помогаем людям по возможности, выезжаем, спасаем людей на машине скорой помощи. Около 10 тысяч ещё остаётся мирного населения в городе. Ведутся постоянные обстрелы мирного населения, начиная с миномётов, танков, реактивные системы используются, такие, как "Грады", "Ураганы", самолёты залетают. По сводкам, им осталось меньше 5 километров от центра города.

Несмотря на то, что враг подошёл уже так близко к городу, некоторые местные жители, похоже, полны решимости остаться. Не останавливает их и то, что ухудшающиеся с наступлением зимы условия делают их повседневную жизнь всё тяжелее.