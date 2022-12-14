Атака российских дронов на Киев

Воздушная тревога была объявлена около 6 часов утра среды в трех областях Украины – Киевской, Винницкой и Житомирской. Из Киева сообщили о взрывах в центральном Шевченковском районе столицы.

По данным украинских властей, российская атака началась дронами. Большинство из них, как утверждается, были сбиты успешно сработавшей системой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал:

"Сегодня утром террористы начали с 13 "Шахедов" (беспилотников). По предварительной информации, все 13 были сбиты нашими украинскими средствами ПВО. Молодцы, горжусь".

По данным национального оператора энергосистемы "Укрэнерго", в результате ударов никакие энергетические объекты не пострадали.

С октября Россия обрушивает на энергетическую инфраструктуру Украины волны ракетных и беспилотных ударов.

"Зима идёт, как людям выжить? Господи, чего они от нас хотят? Не дают жить украинцам, единой нации", — устало говорит эта киевлянка.

Ранее на этой неделе президент Зеленский призвал Россию начать вывод своих войск из Украины к Рождеству в качестве первого шага к мирному соглашению в конфликте, который бушует уже почти 10 месяцев. Кремль заявил в среду, что не получал никаких предложений о "рождественском прекращении огня" в Украине.