English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Республика Беларусь

Четкий сигнал для белорусов

Access to the comments Комментарии
 Алексей Доваль
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская   -   Авторское право  Sergei GAPON / AFP

Победа Украины над Россией ослабит режим в Кремле, а значит, и режим в Беларуси, считает лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская. По мнению экс-кандидата в президенты, Нобелевская премия мира, присужденная правозащитнику Алесю Беляцкому, это четкий сигнал для белорусов о том, что их борьба не остается незамеченной на международной арене.

Светлана Тихановская, лидер белорусских демократических сил: "Это стало для белорусов четким сигналом о том, что их борьба видна в мире, что их борьба важна. И Алесь, как выдающийся представитель нашего свободного общества, стал прекрасным выбором Нобелевского комитета. А со стороны режима, конечно же, эта новость была абсолютно проигнорирована".

Жена Беляцкого Наталья Пинчук, которая от его имени приняла награду, передала призыв супруга к борьбе с "интернационалом диктатур". В послании отмечается, что в Украине Россия пытается установить "зависимую диктатуру", как в Беларуси, где игнорируется голос угнетенного народа, размещаются российские военные базы, навязывается широкая экономическая зависимость, происходит культурная и языковая русификация.

Светлана Тихановская, лидер белорусских демократических сил: "Окно наших возможностей тесно связано с исходом войны в Украине. Когда победят украинцы, а это обязательно произойдет при содействии и помощи всего мира, это ослабит режим в Кремле, а значит, и режим в Беларуси, потому что Кремль политически и экономически поддерживает режим Лукашенко".

60-летний Алесь Беляцкий, основатель правозащитного центра "Весна", находится под стражей с июля прошлого года. Ему грозят до 12 лет тюрьмы по нескольким выдвинутым властями обвинениям.