Порт Одессы приостановил работу

В Херсонской области два человека стали жертвами новых российских обстрелов — об этом сообщают в областной администрации. Там заявили, что российские войска за сутки нанесли по территории области 45 ударов — ракетных, артиллерийских, миномётных и из танковых орудий. В субботу, по украинским данным, в самом Херсоне из-за обстрелов были повреждены жилые дома, роддом и кафе.

Одесский порт в воскресенье не работал из-за массированных авиаударов, в результате которых город полностью остался без света. В то же время в Киеве заявляют, что это не отражается на вывозе зерна. Два других порта, участвующих в "зерновой сделке", продолжают работу, хотя и не на полную мощность.

Мэр Мелитополя заявил, что в результате ракетных ударов по оккупированному городу убито и ранено около 200 российских военнослужащих. По российским данным, ракеты попали в гостиничный комплекс, в котором находились гражданские лица. Погибли два человека.