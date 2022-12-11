Трудности украинских беженцев на Альбионе

Великобритания не славится доступным жильём, особенно нелегко бывает тем, кто вынужден бежать сюда из охваченной войной страны.

С начала российского вторжения власти королевства разработали несколько программ для приёма переселенцев из Украины. Около 150 тысяч человек смогли перебраться на британские острова при содействии спонсора – резидента страны, готового распахнуть для них двери своего дома по меньшей мере на полгода.

"Я счастлива! Мне повезло найти очень добрую женщину. Она во всём помогает мне, она мне как мать", – говорит Наталья Пархоменко, бухглатер из Мелитополя.

Формально украинцы могут жить, работать и учиться в стране в течение трёх лет. За приём украинских беженцев государство ежемесячно платит частным домовладельцам 350 фунтов стерлингов. Тем не менее НКО сообщают о случаях несоблюдения спонсорских обязательств, а также отсутствия перспектив найти другое жильё по истечении шестимесячного срока.

Вот что говорит Эллада Вишнякова, архитектор из Киева: "Одиночки, такие, как я, которые либо не работают, либо работают на минимальную зарплату, которая не позволяет полностью покрыть аренду, получают статус "homeless" и надеются на государство или стараются найти нового спонсора, что сейчас практически не представляется возможным. Некоторые принимают решение покинуть Англию навсегда и вернуться в Украину".

По данным Национальной статистической службы (ONS), 45% украинских беженцев испытывают проблемы с арендой жилья, 59% из них ссылаются от отсутствие поручителей.

"Спонсоров осталось не так много. Дело даже не в том, что больше никто не хочет принимать украинцев. Хотя вначале можно было говорить о волне солидарности, многие разместили у себя переселенцев. К сожалению, по разным причинам, ситуация изменилась", – пояснил Стэн Бенес из благотворительной организации "Опора".

Возможное объяснение связано с рекордным ростом цен на основные продукты и топливо.По последним данным правительства Великобритании, почти 3 тысячи украинцев уже числятся бездомными. Как пишет The Guardian, к Рождеству эта участь может постичь 14 тысяч человек.