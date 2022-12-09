ЕС: пустой арсенал из-за войны и недофинансирования

Евросоюзу будет сложно защитить себя в случае конфликта, поскольку военная поддержка Украины привела к значительному снижению "основных оборонных возможностей" – такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

"Запасы вооружений быстро исчерпались потому что изначально были невелики", – отметил чиновник.

С начала войны Брюссель предоставил Киеву военную помощь в размере около 9 миллиардов евро.

Война, развязанная против Украины, заставила всех нас проснуться. И это было неприятное, жёсткое пробуждение. Мы вдруг осознали, что наш арсенал быстро истощился из-за многолетнего недоинвестирования. Я понимаю, что общественное мнение предпочитает сливочное масло пушкам, но всё же в течение десятилетий армейские бюджеты сокращались. Жозеп Боррель Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Как отмечает AFP, военные расходы Евросоюза увеличились на 20% за последние 20 лет, в то время как в США рост составил 60%, а в России и Китае – почти 300 и 600% соответственно.

По словам Борреля, ещё до начала войны наметилось улучшение ситуации: в 2021 году 27 стран ЕС потратили на оборону на 6% больше, чем в 2020 году.

В настоящее время многие страны ЕС, в частности Германия и Франция, объявили о масштабных программах перевооружения.