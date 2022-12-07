Брюссель представил 9-й пакет санкций против России

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого в черный список будут внесены еще почти 200 человек, 3 банка, 4 телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса.

Пакет, принятый в связи с российским вторжением в Украину, также будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков. Мы также предлагаем исключить из эфира еще четыре телеканала, ввести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, а также расширить ограничения против российской энергетической и горнодобывающей промышленности", - заявила она.

На следующей неделе эти санкции должен утвердить Совет ЕС.