Путин: "Да, мы делаем это"

"В ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить". Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Кремля Дмиртий Песков. Имея в виду, очевидно, подконтрольные сейчас ВСУ районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны признал, что Россия обстреливает украинскую инфраструктуру, но добавил:

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это . Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому?"

В среду по меньшей мере 10 человек погибли в результате обстрела российскими войсками города Курахово Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Российская армия нанесла удар по Курахово. Нацелены на мирных жителей. Обычные люди. Рынок, элеватор, автозаправочная станция, автовокзал и жилой дом", — сказал Зеленский в своем ночном обращении к нации.

На видео, опубликованном Национальной полицией Украины, видны, как сотрудники полиции забирают тело и проверяют последствия нападения на жилой район. По данным Киева, обстрелы восточной части Донецкой области значительно усилились на фоне российского наступления в районе Бахмута и Авдеевки. Украинские официальные лица говорят, что около 20 городов и сел находятся под постоянным огнём российских войск.