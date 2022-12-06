Латвия аннулировала лицензию "Дождя"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию независимого российского телеканала "Дождь". В совете заявили, что сделали это "из соображений безопасности".

Поводом для решения стал скандал вокруг заявлений журналиста Алексея Коростелева; но в Риге подчеркнули, что "возможное" выражение поддержки российской армии стало лишь одной из причин. В вину "Дождю" вменяют отсутствие звуковой дорожки на латышском, карты с Крымом как частью России, а также — некую информацию, полученную от Службы национальной безопасности.

"Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии в ночь на четверг. Теоретически решение ещё может быть оспорено.