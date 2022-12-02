Закон об иноагентах: "Власть сделает всё, чтобы изолировать тех, кто уехал, от тех, кто остался"

1 декабря в России вступил в силу расширенный закон о контроле за деятельностью иноагентов с созданием общего реестра.

В связи с этим российские журналисты-беженцы опасаются, что их работа за рубежом станет теперь еще сложнее.

Спецкор "Новой газеты" Павел Каныгин уехал в Нидерланды. И теперь, как он считает, просто за общение с ним его коллеги и родные в России могут попасть в список иноагентов.

Закон определяет, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Самое главное, что изменится, это иноагентами теперь могут стать вообще абсолютно все. Если ты с кем-то состоишь в контакте, с кем-то общаешься, значит, по сути, по этому закону, тот, кто с тобой общается, он попал под иностранное влияние. Власть сделает все, чтобы изолировать тех, кто уехал, от тех, кто остался Павел Каныгин журналист

За время пребывания в Нидерландах Павел Каныгин создал свой канал на YouTube, который сейчас посещает около миллиона зрителей в месяц. И он не собирается прекращать свою профессиональную деятельность.

Если сейчас мы прекратим работать, тогда мы предадим свою аудиторию в России, — заключает Павел.