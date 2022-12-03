Китай: "новая фаза" борьбы с COVID-19

Разбор баррикад, открытие торговых центров и ресторанов, отсутствие очередей на тестирование – Китай ослабляет санитарные ограничения после того, как по всей стране прокатилась волна беспрецедентных протестов против т.н. "политики нулевого ковида".

В крупных городах, таких как Шэньчжэнь и Пекин, жители больше не обязаны предъявлять отрицательный тест для проезда в общественном транспорте.

Reuters приводит слова главы КНР Си Цзиньпина о том, что доминирующим вариантом стал менее смертоносный омикрон, а это "открывает путь к большей гибкости" в борьбе с пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения приветствовали решение Пекина. "Очень важно, чтобы правительства прислушивались к своему народу, когда люди страдают", – заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.