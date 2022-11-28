Власти Китая смягчают санитарные ограничения на фоне акций протеста

Власти Китая объявили о смягчении мер по борьбе с коронавирусом на фоне крупных акций протеста, переросших в антиправительственную кампанию. Одновременно полиция усилила патрулирование на улицах Шанхая, где проходили наиболее массовые выступления. Местные жители жалуются на досмотр прохожих и проверки телефоны на наличие фотографий и видеозаписей акций протеста.

Известно о задержании по меньшей мере двух журналистов зарубежных изданий: корреспондентов BBC и швейцарского телевидения. Их отпустили после допросов об освещении антиправительственных манифестаций. В случае с британским журналистом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян обвинил задержанного в нарушении порядка работы СМИ:

«Корреспондент, о котором идет речь, не представился журналистом и не предъявил добровольно свои документы прессы. Сотрудники правоохранительных органов убеждали людей на месте происшествия разойтись. Тех, кто отказывался сотрудничать, оттесняли».

Акции протеста против запретов, которые власти объясняют борьбой с эпидемией, охватили, в том числе Шанхай и Ухань. Выступления, на которых звучали лозунги «Долой компартию и Си Цзиньпина», жёстко разгоняли сотрудники силовых структур. По мнению профессора политэкономии Университета Джона Хопкинса Хофунга Хунга, иной реакции ждать от Пекина не приходится:

«Пока что правительство, определённо, будет опираться на жёсткие репрессивные меры. Невозможно себе представить, чтобы они стали пытаться решить проблему уступками, пошли изменили бы свою политику. Это не в стиле Си Цзиньпина и это в конце концов не принесет им ничего хорошего».

Всплеск негодования по поводу так называемой «политики нулевой терпимости к COVID-19» связывают с пожаром в жилом комплексе в городе Урумчи, где погибли не менее 10 человек. Местные жители заявляют, что людям запрещали покидать здание из-за санитарных ограничений. Городская администрация это отрицает.