Чистые белые листы как символ цензуры заполнили в эти выходные улицы Шанхая, Пекина, Ухани и других китайских городов.

Тысячи людей по всей стране выразили таким образом протест против "политики нулевого ковида" и продолжающихся три года драконовских ограничений. Впервые, отмечают обозреватели, манифестанты потребовали отставки председателя КНР СИ Цзиньпиня и роспуска Коммунистической партии.

"Мы хотим соблюдения базовых прав человека, мы хотим свободы! Нужно освободить нашу страну от этих несправедливых, абсурдных правил!" - говорит манифестантка в Пекине, закрывая лицо белым листом бумаги.

"Я выступаю за мой дом, мою страну, мой народ, потому что я - китаянка!" - добавляет другая молодая женщина.

"Мы не хотим больше никаких тестов на коронавирус, мы хотим свободы!" - выкрикивали манифестанты в Шанхае.

"У нас есть человеческое достоинство, мы - китайцы, нам нужна конституционность!" - разогревал собравшихся мужчина, не ставший закрывать лицо.

Самые многолюдные за 30 лет выступления застали полицию врасплох, стражи правопорядка не сразу приступили к задержаниям. В понедельник утром общее число задержанных было неизвестно.

Поступило сообщение, что среди задержанных в Шанхае - корреспондент ВВС. Комментируя инцидент, власти объяснили его тем, что журналист ничем не выдал свою принадлежность к СМИ.

В руководстве КНР в понедельник заявили, что "борьба с Covid-19 будет успешной". За минувшие сутки, по данным агентства Синьхуа, зарегистрировано более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.