Китай: новая вакцинация после протестов

Китай: новая вакцинация после протестовКомментарии
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Власти Китая решили провести дополнительную вакцинацию от коронавируса. Они объясняют это новой вспышкой заболеваемости. Решение принято на фоне манифестаций против ограничений, которые стали основным принципом жесткой политики Пекина в борьбе с COVID-19.
Усиленные полицейские патрули проводят зачистки и наводят порядок в тех районах Шанхая, где ранее проходили манифестации. В это же время протестующие в Гонконге выразили поддержку участникам протестов на материке. После прокатившихся по стране акций неповиновения, переросших в антиправительственную кампанию, власти Китая объявили о смягчении мер по борьбе с коронавирусом.