Китай: новая вакцинация после протестов

Власти Китая решили провести дополнительную вакцинацию от коронавируса. Они объясняют это новой вспышкой заболеваемости. Решение принято на фоне манифестаций против ограничений, которые стали основным принципом жесткой политики Пекина в борьбе с COVID-19.

— Мы предлагаем людям, которые не имеют противопоказаний и отвечают критериям вакцинации, особенно пожилым, как можно скорее сделать прививку от COVID-19. Всем остальным следует в ближайшее время сделать ревакцинацию Го Яньхун, директор департамента здравоохранения по реагированию на чрезвычайные ситуации

Усиленные полицейские патрули проводят зачистки и наводят порядок в тех районах Шанхая, где ранее проходили манифестации. В это же время протестующие в Гонконге выразили поддержку участникам протестов на материке. После прокатившихся по стране акций неповиновения, переросших в антиправительственную кампанию, власти Китая объявили о смягчении мер по борьбе с коронавирусом.