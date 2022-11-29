Риши Сунак: "Китай бросает вызов нашим ценностям и интересам"

На пути к еще большему авторитаризму Китай бросает вызов нашим ценностям и интересам, а "золотая эра" в отношениях КНР с Великобританией закончилась.

В своей первой основательной речи, посвященной вопросам внешней политики, особое внимание новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак уделил Поднебесной, упомянув недавнее задержание и избиение журналиста BBC при освещении протестов в Шанхае.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

— Вместо того, чтобы прислушаться к возмущению своего народа, китайское правительство предпочло продолжить репрессии, в том числе напав на журналиста BBC. СМИ — и наши парламентарии — должны иметь возможность освещать эти вопросы без санкций, в том числе предавать огласке злоупотребления в Синьцзяне и ограничение свободы в Гонконге.

В свою очередь МИД Китая заявил, что Эд Лоуренс не сообщил полиции, какое издание он представляет и не показал пресс-карту.

Тем временем полиция усилила меры безопасности в Шанхае, где проходят наиболее крупные демонстрации против жестких антиковидных мер. От людей требовали удалить фото и видео с протестов.

Всплеск негодования у населения связывают с пожаром в жилом комплексе в городе Урумчи, где погибли не менее 10 человек. Сообщается, что людям из-за санитарных ограничений запрещали покидать здание, власти это отрицают.