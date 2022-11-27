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мир

Трагедия на итальянском острове Искья

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 Viktoria Sinkevich
Последствия оползня на итальянском острове Искья
Последствия оползня на итальянском острове Искья   -   Авторское право  AFP

По меньшей мере пять человек погибли в результате схода оползня, вызванного ливневыми дождями на итальянском острове Искья. 

В городе Казамиччола грязевые потоки снесли несколько домов и затопили улицы. Машины и автобусы, припаркованные рядом с портом, смыло в море.Власти острова эвакуировали 200 человек

По данным синоптиков, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков. Неблагоприятные погодные условия затрудняют работу спасателей и волонтёров по прочёсыванию холмистой местности острова. В поисковых работах задействованы беспилотники. 

Серьезная ситуация сложилась и в другом городе Искья - Лакко-Амено. По словам мэра, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, и около 30 человек оказались заблокированными в своих домах. 

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение на Искье и выделило на неотложные нужды 2 миллиона евро.