Протесты учителей в Венгрии

Протесты учителей в ВенгрииКомментарии
Венгерские профсоюзы учителей обратились с петицией в Министерство внутренних дел, требуя срочных реформ и повышения заработной платы.
Педагоги, родители и ученики уже несколько месяцев проводят акции протеста, результатом которых стал лишь закон, ограничивающий право учителей на забастовку.
После подачи петиции тысячи людей направились к зданию парламента.
—Мы требуем свободы образования, независимого министерства образования и прежде всего повышения зарплаты, потому что не останется молодых людей, которые захотят занять наше место.
Правительство Орбана закрыло автономное Министерство образования, сделало его частью Министерства внутренних дел и централизовало систему образования. Зарплата венгерских учителей самая низкая в Европе. Правительство Венгрии сообщает, что сможет повысить выплаты педагогам за счет средств ЕС, которые в настоящий момент заблокированы из-за разногласий с Еврокомиссией по поводу верховенства закона в стране.