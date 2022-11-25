ЧМ-2022: решающий день для Аргентины и Мексики

На Чемпионате мира по футболу в Катаре решается судьба сборных Мексики и Аргентины. От их субботней встречи зависит, какая из двух латиноамериканских команд окажется на грани вылета с турнира на групповом этапе. Аргентинские болельщики молются у памятника «Святому Марадоне», открытого в Дохе, в надежде на своего рода реванш после шокирующего поражения одной из лучших сборных мира в матче с Саудовской Аравией. Многое будет зависеть и от того, как саудиты сыграют с поляками. Ничья или победа европейской команды ожесточит конкуренцию в группе C.

Франция тем временем готовится к встрече с Данией. Действующий чемпион мира, несмотря на потерю нескольких ключевых игроков, начал своё выступление в Катаре более убедительно, чем аргентинцы и немцы – с разгрома Австралии. А вот датчане свой первый матч с Тунисом сыграли вничью, не сумев забить ни одного гола. Теперь настал черёд Австралии сразиться с «Орлами Карфагена» – за возможность подняться с позиции аутсайдера в групповой таблице.