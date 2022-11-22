Сборная Саудовской Аравии обыграла со счётом 2:1 команду Аргентины в первом матче группового этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра прошла на стадионе Лусаил. Голы со стороны саудитов забили Салех аш-Шехри (на 48-й минуте) и Салим аль-Давсари (на 53-й). Аргентинцы не смогли улучшить положение после первого гола Лионеля Месси, забитого с пенальти на 10-й минуте игры.