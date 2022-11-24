ЧМ-2022: триумф Португалии, Бразилии и Швейцарии

В последнее время ему явно есть, что сказать, но сегодня Криштиану Роналду дал волю футбольному мастерству. Португалия победила Гану со счетом 3:2 на стадионе 974. Пенальти Роналду на 65-й минуте означал, что он стал первым человеком, забившим на 5 чемпионатах мира подряд.

Его дело поддержали Жуан Феликс и Рафаэл Леан. Другой матч в группе H завершился ничьей 0:0 между Уругваем и Южной Кореей на стадионе Education City. А значит, команда Фернанду Сантуша лидирует в группе H по итогам первого тура.

В группе G Бразилия разгромила Сербию со счётом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме, хотя с самого начала бразильцы явно лидировали по числу ударов в створ ворот. Победу сборной принёс дубль Ришарлисона, причём второй гол называют потенциально лучшим на чемпионате - форвард Бразилии пробил мяч практически через себя, с разворотом в прыжке.

В другом матче группы G Швейцария обыграла Камерун. Счёт этой встречи 1:0. Благодаря голу Бреля Эмболо швейцарская сборная занимает второе место в группе.