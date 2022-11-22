ЧМ-2022: сенсационное поражение Аргентины и убедительная победа Франции

На третий день чемпионата мира в Катаре мы стали свидетелями одной из самых больших сенсаций в истории мундиалей, когда Саудовская Аравия внезапно обыграла Аргентину со счетом 2:1 в первом матче группы C.

Чемпионы Южной Америки подошли к турниру с 36-матчевой беспроигрышной серией, Лионель Месси забил гол с пенальти уже на 10-й минуте. Но сборная Саудовской Аравии, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, смогла отыграться. На 48-й минуте Салех аш-Шехри сравнял счет, а через пять минут Салем аль-Давсари принес своей команде победу.

Во втором матче группы С ни Мексика, ни Польша не смогли воспользоваться провалом Аргентины – они сыграли в безголевую ничью.

Франция, в отличие от Аргентины, смогла в первом матче подтвердить репутацию одного из возможных фаворитов чемпионата, одержав победу над Австралией со счётом 4:1. Встречал началась с единственного в этой игре крупного успеха кенгуру: Грейг Гудвин забил гол на девятой минуте, но ещё до конца тайма французы вырвали лидерство.

Два гола из четырёх в ворота австралицев забил Оливье Жиру. Он занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров сборной, обойдя Тьерри Анри.

По итогам дня Франция лидирует в группе D, на два очка опережая Тунис и Данию, которые завершили свою встречу с нулевым счётом.