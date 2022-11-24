Зеленский: "Удары РФ по инфраструктуре — преступление против человечности"

Владимир Зеленский назвал обстрелы украинской инфраструктуры "преступлением против человечности".

Накануне Россия нанесла очередной массированный удар по итак находящейся в критическом состоянии энергосистеме страны, снова лишив миллионы людей света и воды. По данным властей, как минимум 10 человек погибли.

Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя. Спланований обстріл пологового будинку... Posted by Денис Монастирський on Wednesday, November 23, 2022

На созванном по инициативе Киева экстренном заседании Совбеза ООН президент Украины призвал поддержать резолюцию, осуждающую "любую форму энергетического террора".

Также, по словам Зеленского, имеющая право вето Россия не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины.

Энергетический террор сопоставим с применением оружия массового поражения. Когда у нас температура ниже нуля, и десятки миллионов людей без энергоснабжения, без отопления, без воды, это очевидное преступление против человечности Владимир Зеленский президент Украины

США обвинили президента Путина в том, что он "явно использует зиму для причинения огромных страданий украинскому народу".

Постпред России при ООН отверг то, что он назвал "безрассудными угрозами и ультиматумами" со стороны Украины и ее сторонников на Западе.

В свою очередь Европарламент отреагировал на бедственное положение украинского населения. Его президент Роберта Метсола выступила с инициативой "Генераторы надежды".

Суть кампании — призыв к европейским городам пожертвовать электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую суровую зиму.

В Киеве считают, что президент Путин через страдания, связанные с отключением электричества и неотапливаемыми домами, хочет ослабить поддержку продолжения войны. Но власти заверяют, что это только укрепляет дух украинцев.