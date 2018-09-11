Острые дебаты о Венгрии и ЕС

Дебаты в Европарламенте о месте Венгрии в ЕC переросли в дебаты о самом Союзе и его состоянии. Докладчику Джудит Сарджентини пришлось начать их снова, когда с большим опозданием явился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.