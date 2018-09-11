Дебаты в Европарламенте о месте Венгрии в ЕC переросли в дебаты о самом Союзе и его состоянии. Докладчику Джудит Сарджентини пришлось начать их снова, когда с большим опозданием явился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Острые дебаты о Венгрии и ЕС
Острые дебаты о Венгрии и ЕС
На голосование в Страсбурге в среду будет представлена резолюция о нарушении верховенства закона, прав человека и различных свобод Будапештом. Ему грозит лишения права голоса в Совете ЕСв соотествени со статьей 7 союзного Договора.
«Неужели вы лучше венгров знаете, что им нужно, - вопрошал депутатов Орбан. - В докладе о Венгрии не проявлено должного уважения к нашему народу, в нем использованы двойные стандарты. Налицо злоупотребление полномочиями, выход за рамки компетенций. Одобрение доклада стало бы нарушением Договора."
Суровые обвинения бросил венгерскому премьеру депутат от немецких социалистов:
«Вы возглавляете самого коррумпированное в Евросоюзе правительство, - воскликнул Удо Бульманн. - Как ни печально, это правда».
«Вы сказали, что это атака не на венгерское общество, а на венгерское правительство, - сказал в защиту Орбана польский консерватор Рышард Легутко. - Но кто-то избрал это правительство, это не были Белоснежка и семь гномов».
Если Венгрия подвергнется дисциплинарной процедуре, некоторые другие страны ЕС могут за неё заступиться. Поэтому либерал из Бельгии призвал не наказывать простых венгров:
«Я первым выступлю против мер или санкций в отношении венгерского народа и этой страны, - сказал Ги Верхофстадт. - Эти санкции должны быть специально направлены против венгерского правительства. Отвечать за коррупцию должно венгерское правительств, а не венгерский народ».
На карту поставлена способность Евросоюза вмешиваться во внутренние дела своих членов для защиты общих фундаментальных ценностей.