Итальянская премьера Starbucks

За 30 лет существования Starbucks заведения под этой маркой появились по всему миру. Но до сих пор в Италии - на родине эспрессо - их не было!

Примечательно, что Говард Шульц основатель сети в ее нынешнем виде, открывая свое первое кафе, вдохновлялся примером именно итальянских эспрессо-баров: он пытался воссоздать царившую в них теплую атмосферу на территории США, но прямо конкурировать с итальянцами не решался.

И вот, первое заведение Starbucks открылось в Милане, в историческом центре города, рядом с Миланским собором. С самого начала американская сеть захотела установить планку довольно высоко. Поэтому речь идет не об обычном кафе Starbucks, но целом комплексе, где на выбор будут представлены более сотни рецептов.

Однако сможет ли американский бренд покорить Италию? Многие в этом сомневаются.

"Возможно иностранцам это будет интересно, но классический итальянский эспрессо вне конкуренции", - считает Джузеппе, владелец одной из традиционных итальянских кофеен неподалеку.

Остается отметить, что средняя цена эспрессо в миланском Starbucks будет почти в два раза выше, чем в обычных кофейнях.