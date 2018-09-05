Скандал с американским футболистом Колином Каперником, ставшим лицом кампании Nike, набирает обороты и разделил общество и известных людей на два лагеря.
Nike страдает из-за Каперника
Nike страдает из-за Каперника
Слоган на постере, сопутствующем рекламной кампании, гласит "Верь, даже, если для этого нужно пожертвовать всем".
Дональд Трамп раскритиковал компанию Nike, назвав этот слоган "ужасным посланием" обществу. Последнее,в свою очередь, разделилось.
Одни, как теннисистка Серена Уильямс, выразила еще большую гордость за участие в той же рекламной кампании вместе с Каперником,
а другие вынуждены выбирать между любимым брендом и страной последнюю.
Такие консервативно настроенные жители США начали стихийную кампанию против Nike.
Они размещают в Twitter видеоролики, на которых сжигают или режут продукцию компании.
Игрок к американский футбол Колин Каперник с 2016 года демонстративно отказывается стоять во время исполнения гимна перед матчем, протестуя таким образом против расовой дискриминации и жестокого отношения полиции к афроамериканцам.
Сразу после объявления Каперника лицом кампании Nike, ее акции упали на 4%.
Колин Каперник стал лицом новой крупной рекламной кампании Nike, посвященной 30-летию слогана «Just Do It». При этом соглашение с брендом у него существует еще с 2011.