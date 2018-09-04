US Open: Федерер проиграл 55-ой ракетке мира

Столь ожидаемой болельщиками новой "битвы титанов" не произойдёт: вторая ракетка мира Роджер Федерер не смог выйти в четверть финала US Open, в которым прочили его поединок с сербом Новаком Джоковичем. Вторая ракетка мира сенсационно проиграл 55-ой - австралийцу Джону Миллмену. Встреча продолжалась три с половиной часа; швейцарец выиграл первый сет, но Миллмен одолел его в следующих трёх.

Не сумела пробиться в 1/4 финала US Open и россиянка Мария Шарапова, не игравшая на турнире с 2012 года. В понедельник в четвёртом раунде она проиграла Карле Суарес-Наварро 6:4, 6:3. Испанка сделала себе отличный подарок на тридцатилетие - матч проходил в её день рождения. В 1/4 финала она теперь встретится с американкой Мэдисон Кис.

А Миллмен после победы над Федерером готовится к встрече с Джоковичем. Серб ожидаемо выиграл у Жоау Соузу в трёх партиях 6:3, 6:4, 6:3. В лайв-рейтинге он уже входит в топ-5 и в случае победы над Миллменом гарантирует себе место в первой пятёрке.