Хемниц против ксенофобии

В немецком городе Хемнице продолжаются уличные демонстрации. На центральные площади города выходят люди, протестующие против ксенофобии и уличного насилия. В воскресенье люди пришли к протестантской церкви. Они хотели бы показать, что антииммигрантские настроение не характерны для всех жителей Саксонии.