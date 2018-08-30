В четверг, 30 августа, очередной праворадикальный митинг в Хемнице собрал чуть меньше тысячи человек. Демонстрация прошла без эксцессов. Поводом протестов стало убийство гражданина ФРГ, в котором подозреваются два мигранта. Это уже вторая демонстрация за неделю, организованная правыми популистами из движения Pro Chemnitz.
"Беженцам — нет!": протесты в Хемнице
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"Беженцам — нет!": протесты в Хемнице
Аналогичный митинг ожидается и в субботу, организаторами которого выступят местные представители крайне-правой партии "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение Pegidа. В Хемнице были усилены меры безопасности.
35-летний немец погиб в драке 26 августа. Полицейские задержали двух подозреваемых, ими оказались выходцы из Ирака и Сирии.