Столкновения в Хемнице

Несколько человек пострадали в результате столкновений правых и левых радикалов в немецком городе Хемнице в понедельник. Как сообщается, участники демонстраций бросали в оппонентов и полицейских пиротехнические средства и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили водометы для разгона толпы. Получившие с обеих сторон травмы демонстранты были доставлены больницу.