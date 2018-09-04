Нападение из-за "оскорблений ислама"

Оскорбление религиозных чувств - таким мотивом руководствовался мужчина, совершивший нападение с ножом в Амстердаме на прошлой неделе. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов, ссылаясь на самого нападавшего. Объясняя свои действия, он также упомянул о лидере националистической "Партии Свободы" Герте Вилдерсе, который накануне организовал конкурс каррикатур на пророка Мухаммеда, правда позже отказался от затеи по соображениям безопасности.

"Подозреваемый сказал, что в Нидерландах оскорбляют Аллаха, пророка Мухаммеда, ислам и Коран. Он также упомянул Герта Вилдерса. Это заявление означает, что у мужчины имелись террористические мотивы", - сообщила Кателейн ден Хартог, пресс-секретарь прокуратуры.