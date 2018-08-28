Уникальная находка. Более шестисот амфор обнаружили дайверы неподалёку от хорватского острова Паг. По версии водолазов, в своё время здесь затонул корабль, на борту которого находился ценный груз. Специалисты говорят - подводному кладу может быть более двух тысяч лет.
Подводный клад Адриатики
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Подводный клад Адриатики
Ведран Дорусик, хозяин школы дайвинга
"Мы отчётливо видим, что речь идёт о кораблях - об этом говорит положение амфор. Те, кто уже успел посмотреть, впечатлены и говорят, что такого ещё никогда не видели"
Альберто Сандрин, дайвер
"Это потрясающее зрелище - древний римский корабль, амфоры и плавающие рыбы. Великолепно!"
Длина корабля достигала 21 метра, ширина 8. Местные власти решили на устанавливать защитных ограждений. Вдоль берега установили камеры видеонаблюдения, чтобы максимально сохранить находку.