Рохинджа ждут от ООН действий

Признание — это правильно, но этого мало, — так реагируют в лагерях беженцев-рохинджа на заявление экспертов ООН о геноциде этого народа в Мьянме. Люди, которые были вынуждены спасаться в соседних странах, хотят, чтобы было привлечено к ответственности военное руководство страны.

«Я не верю, что их накажут. До тех пор, пока перед ООН и Международным уголовным судом не предстанет старший генерал Мин Аун Хлайн, пока он не будет наказан, мы не поверим ни единому заявлению. Много лет прошло с тех пор, как в новостях стали говорить, что так и будет, но ничего не изменилось», — рассказывает житель лагеря беженцев в Бангладеш Мохаммад Тайуб. Мин Аунг Хлайн — один из наиболее влиятельных людей в Мьянме, главнокомандующий Вооруженными силами. Эксперты ООН указали его в числе ответственных за геноцид.

Руководитель программы ООН FORUM-ASIA Иниян Иланго отмечает, что ООН оказалась в безвыходной ситуации: «Вопрос о Мьянме кочевал между разными структурами, к Совету безопасности, Генассамблее. В итоге Совет по правам человека оказался единственным органом, который создал механизм для выяснения, что же на самом деле произошло. И вот заговорили эксперты. Теперь надо, чтобы ООН прислушалась к их рекомендациям».

Журналист и аналитик Сорайя Ленни в эфире Euronews обратила внимание на то, как кризис рохинджа повлиял на репутацию госсоветника Мьянмы, лауреата нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи: «В истории сложно найти людей, которые так же прошли путь от борьбы за демократию и свободу до обвинений в причастности, — по меньшей мере, косвенной, — к геноциду и военным преступлениям. С тех пор, как Су Джи пришла к власти в 2015, она действительно изменилась из-за того, что делали военные. Она молчала и во многих случаях поддерживала их в публичных выступлениях».