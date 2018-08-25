Мусульмане-рохинджа хотят, но боятся возвращения в Мьянму

У трагедии мусульман-рохинджа есть точная дата - 25 августа. Ровно год прошел с тех пор, как сотни тысяч представители этой народности бежали из Мьянмы в Бангладеш после начала силовой операции военных, которая, в свою очередь, стала ответом на серию нападений группировки "Армия освобождения рохинджа" на полицейских. Многие осели в городе Кокс-Базар, превратившийся в бескрайний лагерь беженцев.

Рашида Бегум, беженка:

"Вот уже год, как мы находимся здесь, четыре месяца с момента рождения моего сына. Сейчас ему восемь месяцев. Я очень беспокоюсь за будущее моего ребенка. Где он получит образование? Если нас вернут обратно в Мьянму, как сложится там? Мы боимся. Ну, какое там образование? Надежды на это нет. Мы просто думаем об этом. Какая выйдет ситуация? Мы не знаем. Я очень переживаю. Я не вижу будущего ни здесь, в Бангладеш, ни в Мьянме."

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Мьянме неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

По словам Кнута Остби, представителя ООН в Мьянме, рохинджа необходимо обеспечить безопасное возвращение. "Это самое главное", - говорит представитель ООН. "У рохинджа должна быть свобода передвижения. Они также нуждаются в четком и ясном понимании того, каким путем те, кто имеет на это право, могут получить гражданство. Если говорить по-существу, рохинджа должны иметь возможность нормально жить в обществе".

Международное сообщество откликнулось на беду рохинджа. Чрезвычайные меры помогли людям выжить. Но до урегулирования ситуации еще далеко. Несколько месяцев назад Мьянма и Бангладеш подписали соглашение о репатриации рохинджа. Но беженцы боятся возвращаться в Мьянму из-за страха за свою безопасность.