Судьбой рохинджа займётся Совбез ООН

Совет Безопасности ООН должен обсудить ситуацию в Мьянме после доклада о геноциде рохинджа. Результатом может стать усиление международного давления на Нейпьидо.

В Госдепартаменте США отметили, что рассматривают отчёт миссии как новое свидетельство широкомасштабных нарушений прав человека в Мьянме. При этом в Вашингтоне ещё хотят уточнить, действительно ли идёт речь о геноциде. Против усиления международного давления на власти Мьянмы выступил МИД Китая, объяснив, что это не поможет рохинджа.

Участники миссии ООН тем временем призывают к международному уголовному разбирательству. В ходе пресс-конференции они сообщили, что нашли «основания для уголовного разбирательства и преследования высшего руководства Вооружённых сил Мьянмы в соответствии с международным правом по трём категориям преступлений: геноцид, преступления против человечности и военные преступления».

Ответственность за преследование рохинджа возлагают как на военное руководство Мьянмы, так и на лауреата нобелевской премии мира, государственного советника Аун Сан Су Чжи, которую называют фактическим лидером страны.

К призывам наказать причастных к преступлениям против рохинджа после публикации доклада присоединилась Великобритания. «Для тех, кто совершил подобного рода злодеяния, никогда не должно найтись убежища», — говорится в сообщении в Twitter главы британского МИДа Джереми Ханта.

Силовая операция на севере Мьянмы началась после серии вооружённых нападений на полицейских и военных, ответственность за которые взяли на себя националистические группировки. По данным ООН, с начала рейдов беженцами стали не менее 700 тысяч рохинджа. Опрошенные журналистами и представителями международной миссии рассказывали о массовых убийствах, изнасилованиях, избиениях и пытках.