Кейт Бланшетт вступилась за рохинджа

Известная актриса посетила лагерь беженцев рохинджа в Бангладеш и была потрясена увиденным и услышанным. На заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Мьянме, Бланшетт отметила, что говорит не как специалист и эксперт, а как простой свидетель.

"Как и вы, я слышала леденящие душу рассказы об ужасных пытках, о жестоко изнасилованных женщинах, о тех, чьих родных и близких убивали у них на глазах",- сказала актриса, призвав международное сообщество принять все возможные меры, чтобы спасти этих людей.

Ранее миссия ООН, собиравшая факты о нарушениях прав человека в Мьянме, пришла к выводу о том, что высшие военные чины страны должны быть судимы за геноцид в отношении рохинджа:

"Не может быть оправданий для отсрочки поиска достойных решений, которые позволят людям вернуться в свои дома и жить там в безопасности и достоинстве в соответствии с международными стандартами и правами человека", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Более 700 тысяч рохинджа бежали в Бангладеш из-за гонений. В Мьянме они считаются нелегальными мигрантами, хотя живут здесь уже давно. Конфликты между мусульманами и местными буддистами вспыхивают довольно часто. действует в регионе и радикальное движение "Араканская армия спасения рохинджа". Последнюю военную операцию против рохинджа власти Мьянмы объясняют нападением их боевиков на 30 опорных постов полиции.